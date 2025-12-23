Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin daima Lübnan'ın istikrar ve egemenliğini savunduğunu, iki ülkenin ticaret ve yatırım alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'dan Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini gözeten bir tutum beklendiğini de ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'deki büyük değişimin bölgenin istikrarına katkı sunması için Türkiye'nin desteklerini sürdüreceğini, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumunun reddedildiğini vurguladı. - ANKARA