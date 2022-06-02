Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı. İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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