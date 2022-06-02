Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Törenine katıldı.
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