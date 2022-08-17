Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü Politika Haberleri CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi kabul etti. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Libya Politika Haberler

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