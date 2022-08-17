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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Libya Politika Haberler

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