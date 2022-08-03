Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el Lafi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el Lafi'yi kabul etti.
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el Lafi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el Lafi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika