Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el Lafi'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el Lafi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el Lafi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el Lafi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Libya Politika Haberler

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