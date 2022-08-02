Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.
- Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı el-Lafi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
Demirören Haber Ajansı / Politika