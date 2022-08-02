Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı el-Lafi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Libya Politika Haberler

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