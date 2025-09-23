Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi ile görüştü
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ile görüştü. Türkevi'nde gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Burhanettin Duran ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız hazır bulundu.

Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelmişti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
