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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Politika Haberleri

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika

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