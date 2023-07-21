Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut işbirlikleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı 'LIGHT Uluslararası Okulu'nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah'a memnuniyetlerini ifade etti.