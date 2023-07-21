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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile telefon görüşmesi yaptı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut işbirlikleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı 'LIGHT Uluslararası Okulu'nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah'a memnuniyetlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut işbirlikleri ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah'a memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Liberya Politika Haberler

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