Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı 'LAYT Uluslararası Okulu'nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti.