Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yarın sabah LGS'ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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