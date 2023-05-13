Cumhurbaşkanı Erdoğan: "LGBT'yi savunan kimseye ve hiçbir kuruma müsamaha göstermeyeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "LGBT'yi savunan kimseye ve hiçbir kuruma müsamaha göstermeyeceğiz" "Demokratik yolla iktidara geldik, demokrasinin gereği neyse onu yaparız" "Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Lgbt'yi savunan kimseye ve hiçbir kuruma müsamaha göstermeyeceğiz"
"Demokratik yolla iktidara geldik, demokrasinin gereği neyse onu yaparız"
"Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Demokrasiyi özümsemiş partilerin birlikteliği ile kurulan Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir"
"Aile yapımızı koruma evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma sorumluluğumuz var. LGBT gibi akımların toplumsal dayatmaya dönüşmesi milli varlığımızı tehdit eder"
"LGBT'yi savunan kimseye ve hiçbir kuruma müsamaha göstermeyeceğiz"
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Özel ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "LGBT'yi savunan kimseye ve hiçbir kuruma müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023