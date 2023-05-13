Cumhurbaşkanı Erdoğan: "LGBT'yi savunan kimseye ve hiçbir kuruma müsamaha göstermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "LGBT'yi savunan kimseye ve hiçbir kuruma müsamaha göstermeyeceğiz" "Demokratik yolla iktidara geldik, demokrasinin gereği neyse onu yaparız" "Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır.