Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Laçin Havalimanı'nı hizmete açtık. Karabağ'ın her yanında bir kalkınma ve alt yapı seferberliği yaşanıyor. Karabağ işgalin yaralarını sarıyor. Biz de bu çalışmalara her türlü desteği veriyoruz."

"Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Ajet şirketimiz Suriye'ye düzenli seferler düzenleyecek. Suriye halkının yanında olacağız"

"Milletimizin aynı acıları tekrar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. 28 Mayıs'ta Laçin'deydik"

"21 Mart'ın bundan böyle 'Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü' olarak kutlanması kararlaştırıldı"

"Türkiye kimsenin vassalı değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Türkiye her alanda tam bağımsızlığa doğru yol almaktadır"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.