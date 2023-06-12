Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Tatar, heyetlerini birbirlerine takdim etti. Baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.