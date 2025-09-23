Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabul etti

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.