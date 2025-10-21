Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te imza törenine katıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiği Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arsındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'a geçmesi bekleniyor. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
