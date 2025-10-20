Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle 21-23 Ekim tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, ziyaretler kapsamında Türkiye ile anılan ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirterek, mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmelerin yanı sıra uluslararası meseleler hakkında da istişarelerde bulunulmasının öngörüldüğünü aktardı.

Duran, ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmek amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da planlandığını kaydetti. - ANKARA