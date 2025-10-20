Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'a Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Ziyaretlerde ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında istişareler yapılacak ve çeşitli anlaşmalar imzalanması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 21-22-23 Ekim tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır" dedi.

