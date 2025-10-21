Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah ile görüştü

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inişinde, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad Al Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri hazır bulundu. Erdoğan ve Kuveyt Emiri, resmi törenin ardından görüşmeye geçti.

Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
