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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri olan Şeyh Meşal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziye dileklerini yeni emir Şeyh Meşal'e iletti. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde de başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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