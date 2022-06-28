Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuru laf değil netice istiyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg' ile dörtlü zirve gerçekleştireceklerini belirterek, "Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz tabi kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek 'NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e hareket edeceklerini belirterek, zirvenin Ukrayna'daki savaşın devam ettiği kritik dönemde gerçekleşeceğine vurgu yaptı. Erdoğan, "Madrid'de NATO'nun Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rol teyit edilecek. Zirve aynı zamanda ittifakın kendini değişen güvenlik ortamına adapte etmesi bakımından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu anlamda NATO'ya önümüzdeki vadede yön verecek yeni stratejik konsept kabul edilecek. Zirve oturumlarında Ukrayna savaşını, ittifaka yansımalarını, NATO'nun caydırıcılık ve savunma gayretlerini, terörizmle mücadele başta olmak üzere güneyden neşet eden tehdit ve meydan okumaları ele alacağız. Zirveden temel beklentimiz ittifak dayanışmasının koşulsuz bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Müttefiklerimizden terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle mücadelede ayrım yapmamalarını, bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline yönelik tehdit anlamına geldiğini görmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.