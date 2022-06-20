Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Parlamenter Konferansı"na video mesaj gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Parlamenter Konferansı"na video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM ve Parlamentolararası Birlik tarafından Küresel Parlamenter Konferansı" açılışına videomesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Parlamenter Konferansı"na video mesaj gönderdi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM ve Parlamentolararası Birlik tarafından Küresel Parlamenter Konferansı" açılışına videomesaj gönderdi.
İhlas Haber Ajansı / Politika