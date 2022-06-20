Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Parlamenter Konferansı"na video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Parlamenter Konferansı"na video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM ve Parlamentolararası Birlik tarafından Küresel Parlamenter Konferansı" açılışına videomesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Parlamenter Konferansı"na video mesaj gönderdi ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM ve Parlamentolararası Birlik tarafından Küresel Parlamenter Konferansı" açılışına videomesaj gönderdi. İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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