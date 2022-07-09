CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KURBANLARIMIZIN KURTULUŞA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum" dedi. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kaydetti. Demirören Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı Politika Güncel Haberler

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