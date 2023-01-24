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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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