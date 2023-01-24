Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça, ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."
Kaynak: AA / Politika