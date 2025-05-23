Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür emperyalizmi tüm araç, gereç ve aparatlarıyla aile müessesini hacklemeye çalışmaktadır"

"Aile, insanlık tarihinin en önemli müesseselerinden biridir. Aile, toplumun yapı taşıdır"

"Aile, yeri doldurulamayacak derece mühimdir, değerlidir, kutsaldır"

"Ailenin çöktüğü yıprandığı her toplum çürümeye ve berhava olup gitmeye mahkumdur"

"Dünyada teknolojinin körüklediği büyük bir değişim yaşanıyor. Küreselleşme aile kurumunu da dönüştürüyor"

"Adına özgürlük denilen bu kuşatma kadını da çocuğu da insan onurunu da tehdit ediyor"

" LGBT sapkınlığına karşı mücadele, aynı zamanda özgürlük mücadelesi, haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda açıklamalarda bulundu