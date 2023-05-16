Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de liderler ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşmelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023