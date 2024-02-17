Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın coğrafyamızdaki krizlere karşı gayret göstereceğiz

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu'na gönderdiği videomesajda, Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için ellerinden gelen her türlü gayreti sergileyeceklerini belirtti. Erdoğan, aynı zamanda forumun barış ve dayanışma platformu olduğunu vurgulayarak, dünyada huzur ve güven ikliminin gelişmesine katkı sağlamasını diledi.

ANTALYA (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya'da düzenlenen 6. Etno spor Forumu'na videomesaj gönderen Erdoğan, forumun; küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Antalya'da sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünyanın her köşesinden gelerek bu foruma iştirak eden herkese teşekkür ediyorum. Etno spor forumu, Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan forumumuzu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum. 50 farklı ülkeden çeşitli düzeydeki temsilcilerin katıldığı Etno spor formunun bölgemiz başta olmak üzere, tüm dünyada huzur ve güven ikliminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum. Dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan formumuz, vereceği mesajlarla da farkını ve potansiyelini herkese hissettirecektir. Geleneksel sporlar ve oyunların giderek daha çok ilgi görmesi, yapılan çalışmaların doğru istikamette gittiğinin işaretidir. Geleneksel spor ödüllerini alacak kişi ve kurumları tebrik ediyorum. Antalya ile aynı denizi paylaşan Akdeniz'in hemen öte tarafındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini sona erdirecek dayanışma ruhunun bu forumda tezahür edeceğine inanıyorum. Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz. Tüm dünyada barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Daha adil ve müreffeh bir dünyanın tesisi uğruna verdiğimiz bu kutlu mücadelede, siz dostlarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Politika Spor Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title