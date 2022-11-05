CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE ANAHTAR ROL ÜSTLENİYORUZ- 1

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuştu.

Erdoğan, "Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz. Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz ülkemizin diplomatik gücünü gösteren önemli birer örnektir. Biz bu süreç içerisinde Sayın Putin'le olan münasebetlerimiz, Sayın Zelenski ile olan münasebetlerimiz, Sayın Guterres ile olan münasebetlerimiz, bunların hepsi dengeli bir şekilde yürümüş ve ne uzak ne yakın bu dengeyi kurmak suretiyle de bu süreci işletme fırsatını bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla planlarımızı şimdiden yapacak, gelecek tasavvurumuzu bir adım daha öteye taşıyacağızö dedi.