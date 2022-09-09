Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika