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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti'yi Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Kosova ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, ticaret hacmini artırma hedefine odaklandıklarını belirtti ve Kosova'ya her alanda desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Kosova ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasında 750 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkartma hedefine odaklanıldığını belirterek, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirme potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya her alanda desteğinin devam edeceğini, özellikle terörle mücadele alanında Kosova'dan adımlar beklendiğini, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin yumuşamaya başlamasının memnuniyetle karşılandığını ancak bu konuda somut ilerleme sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamların sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin'e aktif destek verilmesi gerektiğini de ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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