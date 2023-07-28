Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşme gerçekleştirdi. İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuarda bir dizi konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaların ardından burada Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti. İkili görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. - İSTANBUL