Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşme gerçekleştirdi. İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuarda bir dizi konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaların ardından burada Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti. İkili görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşme gerçekleştirdi.
İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuarda bir dizi konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaların ardından burada Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti. İkili görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. - İSTANBUL