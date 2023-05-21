Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut varlığımızı artırarak kira fiyatlarındaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kira fiyatlarındaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız." dedi.

Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda yaptığı konuşmada, seçim sonrası kendilerini en çok yaralayan hususun, çok küçük bir oy farkıyla ikinci tura kalmaları değil, CHP tarafının sandıktaki kaybının hıncını depremzedelerden çıkarmaya çalışması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor: 'Biz size bir daha bir şey göndermeyeceğiz, deprem bölgelerine bir şey göndermeyeceğiz'. Bay bay Kemal, gerek yok, ihtiyacımız da yok. Biz, AFAD'ımızla, Kızılayımızla, belediyelerimizle şu ana kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da deprem bölgelerinin ihtiyacını karşılarız." ifadelerini kullandı.

CHP tarafının, terör örgütleriyle kol kola girmeleri, ülkeyi emperyalistlere peşkeş çekme sözü vermeleri yetmezmiş gibi şimdi de gözlerini depremzedelere diktiğini söyleyen Erdoğan, "Depremzedelerimizle, deprem bölgesi şehirlerimizle ilgili öyle şeyler söylüyorlar ki, bırakın siyaseti, bırakın ahlakı, insanlıkla bağdaşmaz. Dünyanın her yerinde bu ifadeler nefret suçu kapsamına girer." diye konuştu.

Erdoğan, depremzedelerin her şeyin farkında olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün, Adıyaman'da güzel bir türkümüzden alınma şöyle bir dörtlüğün yazılı olduğu afiş gördüm: 'Muhannetin suyu bulanık akar, aktığı yerleri sel olur yıkar, iyilik etmeden başına kakar, işte böylesine muhtaç eyleme'. Biz hiçbir depremzede vatandaşımızı bu muhannetlere muhtaç etmeyeceğiz. Kaldığı yerden çıkartılan varsa, hemen bulunduğu yerdeki valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza başvursun. Kendilerine derhal yeni bir kalacak yer tahsis edilecektir."

"Rabb'im kimseyi bunların eline düşürmesin"

CHP tarafının Hatay'da deprem çadırlarının suyunu kestiğini belirten Erdoğan, bunun üzerine talimat vererek suyu tekrar bağlattığını kaydetti.

Erdoğan, depremzedelerden aldığı yardım kesilen olursa bulunduğu bölgedeki valilik ve belediyelere başvurabileceğini söyleyerek, "İhtiyacı neyse biz karşılayacağız. Zaten vatandaşlarımız da sağ olsunlar, başlarına kakılan yardımları götürüp muhataplarına iade etmişler. Rabb'im kimseyi bunlara muhtaç etmesin. Rabb'im kimseyi bunların eline düşürmesin. Biz bize yeteriz." dedi.

"Biz, ailenin kutsiyetine inanan bir milletiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu CHP, LGBT'ci mi? Bu HDP, LGBT'ci mi? İYİ Parti, LGBT'ci mi? Yanındaki o yavrular da LGBT'ci mi? Peki LGBT, AK Parti'ye sızabilir mi? MHP'ye sızabilir mi? Aynı şekilde Yeniden Refaha sızabilir mi? HÜDA PAR'a sızabilir mi? Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Aramızdaki fark bu. Bu ülkede, LGBT'cilerden bu millete fayda olmaz. Biz, ailenin kutsiyetine inanan bir milletiz. Güçlü aile, güçlü milleti doğurur."

"Konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız"

Erdoğan, 21 yıldır ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün sizlerin önüne Türkiye Yüzyılı diye bir vizyon getirebiliyorsak iktidarlarımız döneminde gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarından aldığımız güçle bunu yapıyoruz. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları, bu sıkıntıların başında geliyor. Bilhassa konut fiyatları ve kiralar, ülkemizin hemen her yerinde, gerçekten can sıkıcı seviyelere geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan depreme kadar, bu yükselişi tetikleyen pek çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de karşımızdaki tabloyu kabul edemeyiz. Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. Birincisi, makul ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf açgözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla. Tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız, ümüğünü. İkinci ve asıl çözümümüz, gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 gibi konutlarla vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz."

"Kira fiyatlarındaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız"

TOKİ'nin 500 bin konut ve 1 milyon altyapılı arsa kampanyasının bunun bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projeleriyle, mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun bir parçasıdır. Diğer şehirlerimizde de benzer projelerle orta ve uzun vadede konut varlığımızı artırarak, kira fiyatlarındaki şişkinliği de ortadan kaldırmakta kararlıyız. Gıdada benzer çalışmalar yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemsel fiyat dalgalanmaları üzerinden yürütülen art niyetli siyasi kampanyaları zerre kadar önemsemediklerini dile getirerek, "Biz, milletimizin sofrasındaki ekmeği hem büyütmenin hem sürekli kılmanın peşindeyiz. Bunun yolu istihdamı güçlendirmekten, çalışanlarımızın gelirini artırmaktan, orta direk dediğimiz esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemekten geçiyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Gazianteplilerden yurt dışında oy kullanacak yakınlarıyla da konuşmalarını isteyerek, "Çünkü yurt dışından gelecek oylar buranın kaderini farklı değiştirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Malatya'da olacağını, oradan da Sivas'a geçeceğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasının sonundaki "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini kalabalık da tekrarladı.

Programa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

(Bitti)

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023