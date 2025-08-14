Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komisyon çalışmalarını maksimalist ve popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ise çok ağır olacak. Her kim, siyasi çıkarları uğruna bunu yaparsa, açık söylüyorum, ne bu millet onun yüzüne bakar, ne de gelecek nesiller onu affeder." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika