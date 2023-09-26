Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına davetine ilişkin) 3 Kasım'da Kazakistan'da toplantı yapılacak ve bu toplantıda inşallah...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına davetine ilişkin) 3 Kasım'da Kazakistan'da toplantı yapılacak ve bu toplantıda inşallah gözlemci üye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de göreceğiz.