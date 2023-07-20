Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı için geldiği KKTC'de resmi törenle karşılandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı için geldiği KKTC'de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı kapsamında bugün açılışını yapacağı Yeni Ercan Havalimanı'na ulaştı. Cumhurbaşkanlığı'na ait özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.20 sıralarında havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resmi törenle karşıladı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sonra KKTC heyeti tanıtıldı.

Yeni havalimanına inen ilk lider: Erdoğan

Açılışı yapılacak havalimanına inen ilk lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış törenine katılacak daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı, görüşme sonrası Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak ardından Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılarak KKTC programını tamamlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhur İttifakı Genel Başkanları eşlik etti.