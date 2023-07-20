Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de iki anlaşma imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelerek iki anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşmalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması ve Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe ilişkin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti sırasında iki anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa temasları sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Lefkoşa'daki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. - LEFKOŞA