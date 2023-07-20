Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binasının Açılış Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği KKTC'de Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binasının Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya haklı gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını tesnim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum" dedi.

Körfez ülkelerini kapsayan üç günlük turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı Töreni'ne katılmak üzere geldiği KKTC'de Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binasının Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ercan Havalimanı'mızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını sizlerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum. 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı 20 bin metrekarelik terminal binasına, 34 bin metrekarelik otopark alanına ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahipti. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir."

"KKTC'NİN BÖLGEDE MARKA HALİNE GETİRİLMESİNE KATKIDA BULUNACAKTIR"

"Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Kıymetli kardeşlerim, daha modern ve kapasiteli terminal binası turizme doğrudan katkısının yanı sıra daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibariyle Ercan Havalimanı Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanıdır. Bu eser Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu önemli eserin hizmete sunulmasını teminen etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum."

"YENİ TERMİNALİN VE PİSTİN ULUSLARARASI UÇUŞLAR İÇİN KULLANILACAĞI GÜNLER UZAK DEĞİLDİR"

"Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Türkleri Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliği ile yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya haklı gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını tesnim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı yineliyorum."

"Sözlerime son verirken 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Havalimanımıza adını veren Şehit Binbaşımız Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."