Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye Ulaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere gittiği KKTC'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ercan Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.