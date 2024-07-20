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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Erdoğan'ı KKTC Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, çelenk bırakma töreni ve geçit törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Kıbrıs'a barışı getiren harekatın üzerinden 50 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere "TC-CAN" uçağı ile saat 09.20 sıralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor. Erdoğan, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, daha sonra Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de kutlamalarda yer alacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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