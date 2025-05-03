Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi) Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi) Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi) Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür." - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika