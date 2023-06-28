Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde bayramın Türk dünyası, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu" denildi. Başbakan Ünal Üstal ile görüşmeye ilişkin ise "Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu" ifadeleri kayedildi.