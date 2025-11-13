Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a) Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını isabetli buluyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a) Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını isabetli buluyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a) Rum tarafına verdiği mesajlarda Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğinden taviz verilmeyeceğini vurgulamasını isabetli buluyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika