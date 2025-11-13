Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'yi gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Erhürman'ın yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri gerçekleştirdi. 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Ardından Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman, merdivenlerde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ile Erhürman, ikili görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Erdoğan, Erhürman'ın onuruna resmi akşam yemeği verecek.

