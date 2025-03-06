Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, tüm birlikler harekete geçti
Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi

Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitap fuarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitap fuarını ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Şehidin evine galoşla girdi
img

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
img

Kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

Kadıköy'de şok skor
Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

Herkes basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu

Araç almak için geldiği Bursa'da hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.