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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel eleştirilerimizi baki tutarak iki yüksek yargı organımız arasındaki içtihat farklarının kalıcı bir şekilde...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel eleştirilerimizi baki tutarak iki yüksek yargı organımız arasındaki içtihat farklarının kalıcı bir şekilde giderilmesi için gayret göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kişisel eleştirilerimizi baki tutarak iki yüksek yargı organımız arasındaki içtihat farklarının kalıcı bir şekilde giderilmesi için gayret göstereceğiz."

Kaynak: AA / Politika

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