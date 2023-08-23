Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz" -"Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz"

-"Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bu anlayışla yaklaşık 2 senedir devam eden savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine dair kanaatimizi koruyoruz"

"Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmalarımız sürüyor"

-"Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil, tüm dünyaya nefes aldıracaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne mesaj

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmalarımız sürüyor. Bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak, Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

3'üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne bir videomesaj gönderdi. Erdoğan, Kırım Platformu'nun 3. Zirvesinde video mesaj yoluyla hitap etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, Ukrayna'nın bayrak gününü tebrik etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana Türkiye'nin tavrını muhafaza ettiklerini belirten Erdoğan, "Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun Kırım konusunda vermek istediğimiz mesajlara güç katacağına inanıyorum. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de önceliklerimiz arasındadır. Bu vesileyle gözaltında bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve arkadaşlarının serbest bırakılmalarına dair beklentimizi tekrarlıyorum. Hep söylediğim gibi savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bu anlayışla yaklaşık 2 senedir devam eden savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine dair kanaatimizi koruyoruz. Bu süreçte akan kanın durması, en azından tarafların müzakere masasına hazırlanması için iletişim kanallarının açık tutulması adına yoğun çaba harcıyoruz" diye konuştu.

'Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmalarımız sürüyor' diyen Erdoğan, "Bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak, Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inanıyoruz. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk gayretlerimizi yılmadan yorulmadan devam kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin En kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.