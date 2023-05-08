Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kira meselesini de, çarşı pazardaki artışı da hal yoluna yine biz koyarız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kira meselesini de, çarşı pazardaki artışı da hal yoluna yine biz koyarız" "Bunca altyapı ve üstyapıyı biz Londra tefecilerinden aldığımız parayla mı yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kira meselesini de, çarşı pazardaki artışı da hal yoluna yine biz koyarız"
"Bunca altyapı ve üstyapıyı biz Londra tefecilerinden aldığımız parayla mı yaptık"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika