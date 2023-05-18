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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimseyle pazarlığımız yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimseyle pazarlığımız yok'

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüyle pazarlık yapılmayacağını belirterek, 'Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Milletimizden talimat alıyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseyle pazarlığımız yok. Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Milletimizden talimat alıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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