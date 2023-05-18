Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimseyle pazarlığımız yok'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüyle pazarlık yapılmayacağını belirterek, 'Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Milletimizden talimat alıyoruz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseyle pazarlığımız yok. Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Milletimizden talimat alıyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika