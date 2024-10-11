Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimse Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik 'neler olması gerekir', bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksadar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kimse Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik 'içeriğinde neler olması gerekir', bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi bir ziyaret çerçevesinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ikili görüşme gerçekleştirdiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksadar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile baş başa görüşme ve heyetler arası görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve küresel meseleleri de istişare ettiklerini belirtti. Türkiye ve Sırbistan ilişkilerde adeta bir "altın çağ" yaşandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'ne ilave olarak 2021'de Yeni Pazar Başkonsolosluk ve Niş kentlerinde konsolosluk açtığını hatırlattı.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin 2 yıldır 2 milyar doları aştığını ve 5 milyar dolarlık hedefine kararlılıkla ilerlenmekte olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu sene sonunda Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanı ile birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır" dedi.

Türk şirketlerinin Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiyi istihdam ettiklerini, Türk müteahhitlerin 95 projede 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ifade eden Erdoğan, "Yatırımcılarımıza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, iş insanlarımızın sorunlarıyla ilgilenen değerli dostum Sayın Vucic, bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahiptir. Kendisine bu vesileyle teşekkür ediyorum" dedi.

Vucic ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel ilişkileri de masaya yatırdıklarını ifade eden Erdoğan, Balkanlar'da huzur ve istikrarın önemine dikkat çekti. Bu minvalde Sırbistan ve Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyu ile yaklaşılmasının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Sırbistan tarafı ile görüşmelerde Bosna Hersek'te istikrarın korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığını da ifade ettiklerini bildirdi. Erdoğan, "Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım" dedi.

Görüşmede Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini de bir kez daha ifade ettiklerini kaydeden Erdoğan, kalıcı barışa yönelik gayretleri sürdürme kararlılığında olunduğunu söyledi.

"Bağımsız ve egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır"

Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram da gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık 'dur' denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırlarını esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajlarının verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor."

Cumhurbaşkanı ikili görüşmede siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm, savunma sanayine yönelik iş birliği çalışmalarının karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürülmesi noktasında mutabık kalındığını dile getirdi.

"Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız"

Basın mensuplarının ikili ilişkilere yönelik sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayinin aramızda teşkilidir. Buna yönelik olarak ikili görüşmemizde el ele verdik ve arkadaşlarımızı görevlendirdik. Şimdi bu çalışmayı arkadaşlarımız da yapacaklar ve kimse Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik 'içeriğinde neler olması gerekir', bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz, şu veya bu ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz ve Sırbistan'ız. Arkadaşlarımız çalışmaları, görüşmelerini yapacaklar ve adımlarımızı birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var ve Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Özellikle değerli dostum ile yaptığım görüşmede Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları bu savunma sanayine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var, bizim elimizde olanlar var. iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Dışişleri Bakanlarımız ve Savunma Sanayi Başkanlarımıza görevlerini verdik. Çalışmalarını yürütecekler. Daha sonra adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Atacağımız bu adımlardan hoşlananlar da olabilir hoşlanmayanlar da olabilir. Biz siyasetçiysek, eğer siyasi liderlersek bu kararları biz kendi arkadaşlarımızla veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız kararları kontrol altında sürdürmektedir. Bunu yapacak güce Vucic de Erdoğan da sahiptir. Bunu birlikte yaparız" açıklamasını yaptı. - BELGRAD