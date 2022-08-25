Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın" Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" -"Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek" -" Bize 'sakın ha' diyerek... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" -"Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek" -" Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bunları dikkate almıyoruz" -Türkiye'ye, Türk milletine başka bir yol yok" -"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu" BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Ahlat Politika Haberler

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