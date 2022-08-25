Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" -"Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek" -" Bize 'sakın ha' diyerek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz"
-"Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek"
-" Bize 'sakın ha' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız. Bunları dikkate almıyoruz"
-Türkiye'ye, Türk milletine başka bir yol yok"
-"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu"
BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu.