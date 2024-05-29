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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz köpek sorununu çözmek için 'yakala-kısırlaştır-sal' yöntemi yetersiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz köpek sorununu çözmek için uygulanan 'yakala-kısırlaştır-sal' yönteminin yetersiz olduğunu belirtti. Erdoğan, 'Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Sahipsiz köpek sayısını 'yakala-kısırlaştır-sal' metoduyla çözmek istedik ama bu bir çözüm olmadı' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Sahipsiz köpek sayısını 'yakala-kısırlaştır-sal' metoduyla çözmek istedik ama bu bir çözüm olmadı"

Kaynak: AA / Politika

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